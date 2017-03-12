В результате беспорядков в Батуми пострадали более 20 человек

Более 20 человек, в том числе шесть полицейских, пострадали в результате столкновений участников акции протеста в Батуми с грузинским спецназом. Об этом сообщает в воскресенье, 12 марта «Интерфакс» со ссылкой на министра здравоохранения Аджарии Заала Микеладзе.

За медицинской помощью, по словам главы Минздрава, обратились 22 человека, большинство из них уже выписано из больницы.

Ранее, как сообщил телеканал «Рустави 2», бойцы спецназа применили слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих, которые пытались ворваться в здание Главного управления внутренних дел Аджарии. При этом участники митинга забросали стражей порядка камнями и, по информации «Интерпрессньюс», подожгли четыре полицейских машины.

Поводом для протестов стал штраф, выписанный в субботу батумским полицейским водителю за нарушение правил дорожного движения. По утверждению очевидцев, страж порядка оскорбил автомобилиста. Водителя поддержали местные жители, которые подрались с сотрудниками правоохранительных органов.

За сопротивление полиции задержали шесть человек. После этого у здания Главного управления внутренних дел Аджарии собралось около тысячи человек, потребовавших отставки нового начальника патрульной полиции Малхаза Батиашвили. Как утверждают протестующие, после назначения Батиашвили полиция стала необоснованно выписывать крупные штрафы.

Из-за беспорядков в Батуми глава Верховного совета Аджарии Зураб Патарадзе прервал визит в Турцию, передает РИА Новости. Министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили заявил, что подобные провокации неприемлемы, и пообещал наказать зачинщиков беспорядков, выразив готовность перебросить при необходимости в Аджарию дополнительные силы. В то же время он распорядился освободить шестерых задержанных за сопротивление полиции.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в специальном заявлении призвал участников акции протеста в Батуми уважать закон и государственные институты. «У участников акции могут быть причины для выражения протеста, сейчас необходимо срочно разрядить ситуацию и начать расследование. Призываю и власти соблюдать право граждан на самовыражение», — отметил глава государства.