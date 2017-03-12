Президент Грузии прокомментировал беспорядки в Батуми

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили призвал участников беспорядков в Батуми уважать закон. Об этом глава государства написал в Facebook.

«В связи с событиями [в Батуми] призываем все стороны сохранять спокойствие и не допустить дальнейшей эскалации ситуации... Считаем, что право на свободу собраний и выражения мнения должны быть защищено, но в то же время нужно уважать государственные институты и закон и не допускать насилия», — отметил президент.

Маргвелашвили признал, что у участников акции в Батуми могут быть причины для протеста, и отметил необходимость расследования случившегося.

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили также призвал участников протестов к спокойствию и обвинил в нагнетании ситуации «деструктивные политические силы», передает телеканал «Рустави 2». «Эти силы... преднамеренно спровоцировали вандализм, насилие в отношении сотрудников госорганов», — заявил он, заверив, что власти обеспечат правопорядок.

Беспорядки в Батуми вспыхнули в субботу, 11 марта. Поводом для протестов стали действия полицейского в отношении водителя, нарушившего правила дорожного движения, и последовавшее за этим задержание шести человек, вступивших в потасовку с сотрудниками МВД.

У здания Главного управления внутренних дел Аджарии собралось около тысячи человек, потребовавших отставки нового начальника патрульной полиции Аджарии Малхаза Батиашвили. Участники митинга попытались прорваться в здание Главного управления внутренних дел автономии, забросали стражей порядка камнями и подожгли несколько полицейских машин. В ответ спецназ применил слезоточивый газ и резиновые пули.

По данным Минздрава Аджарии, в результате столкновений пострадали 22 человека, в том числе шесть полицейских.