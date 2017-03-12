За участие в батумских беспорядках задержаны 40 человек

Около 40 человек задержаны за участие в беспорядках в Батуми. Об этом сообщает в воскресенье, 12 марта, «Интерфакс» со ссылкой на главу МВД Грузии Георгия Мгебришвили.

Личности ряда задержанных уже установлены, заявил министр. Он также подчеркнул, что «хаос или любые беспорядки» в Грузии будут пресекаться «адекватной силой». «Хочу отметить, все лица, которые принимали участие в беспорядках, были их организаторами в Батуми, будут наказаны по всей строгости закона», — добавил он.

В свою очередь, секретарь Совета безопасности Грузии Давид Раквиашвили сообщил о восстановлении правопорядка в Батуми, передает ТАСС. Мэр столицы Аджарии Георгий Ермаков отметил, что в центре города возобновлено автомобильное движение, ведется уборка улиц. «В результате противоправных действий участников акции повреждены несколько светофоров, перевернуты и подожжены автомашины, разрушены десятки урн, нанесен ущерб ряду объектов инфраструктуры», — рассказал Ермаков.

Как уточнил глава Минздрава Аджарии Заал Микеладзе, число пострадавших в результате беспорядков выросло до 33, среди них 15 полицейских. «В основном речь идет о незначительных ранениях и травмах и легкой интоксикации газом», — приводит слова министра РИА Новости.

Беспорядки в Батуми вспыхнули в субботу, 11 марта. Поводом для протестов стали действия полицейского в отношении водителя, нарушившего правила дорожного движения, и последовавшее за этим задержание шести человек, вступивших в потасовку с сотрудниками МВД.

У здания Главного управления внутренних дел Аджарии собралось около тысячи человек, потребовавших отставки нового начальника патрульной полиции Аджарии Малхаза Батиашвили. Участники митинга попытались прорваться в здание Главного управления внутренних дел автономии, забросали стражей порядка камнями и подожгли несколько полицейских машин. В ответ спецназ применил слезоточивый газ и резиновые пули.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили призвал участников протестов в Батуми уважать закон и не допускать эскалации ситуации. Премьер-министр Георгий Квирикашвили обвинил в нагнетании ситуации «деструктивные политические силы».

