В аэропортах Берлина за день отменят свыше 600 рейсов

Берлинские аэропорты Тегель и Шёнефельд в понедельник, 13 марта, отменят 660 рейсов из-за забастовки сотрудников наземных служб. Об этом сообщает Reuters.

В частности, в Тегеле будут аннулированы 465 вылетов, в Шёнефельде — 195. Представитель Тегеля отметил, что речь идет об отмене практически всех рейсов в Берлине.

Материалы по теме Ваш рейс отменяется Что нужно знать, отправляясь в путешествие самолетом

Флагманский перевозчик Германии Lufthansa на своем сайте объявил, что в понедельник аннулирует рейсы между немецкой столицей, Мюнхеном и Франкфуртом-на-Майне. Кроме того, от полетов в Берлин в этот день отказались Air Berlin, British Airways, EasyJet и Ryanair.

Сотрудники наземных служб Тегеля и Шёнефельда протестуют, требуя увеличения заработной платы с 11 до 12 евро в час. Руководство воздушных гаваней предлагает повысить им зарплату всего на 10 центов.

Забастовка началась в ночь на понедельник. Она продлится 25 часов.

В ноябре 2016 года Lufthansa отменила около двух тысяч рейсов из-за забастовки пилотов. Сбой в графике перевозчика коснулся 115 тысяч пассажиров по всему миру.

