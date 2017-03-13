Дайверы заявили об обнаружении самой глубокой подводной пещеры России

Команда из пермского дайвинг-клуба «220BAR» сообщила об обнаружении самой глубокой в России подводной пещеры. Об этом в понедельник, 13 марта, говорится на странице организации в «ВКонтакте».

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Пещера глубиной 88 метров находится на дне Голубого озера в Чусовском районе на востоке Пермского края. Пока дайверы достигли данной точки, они преодолели путь в 600 метров.

Ранее самой глубокой считалась пещера в реке Большая (Восточная) Хоста в Краснодарском крае, дно которой находилось на уровне 82,5 метра.

Подводные исследования Голубого озера ведутся с 1979 года, с того времени было предпринято множество попыток погрузиться на дно расположенной там пещеры.

Самая глубокая пещера России находится на территории Республики Алтай. Глубина Кёк-Таш составляет 350 метров. В мае 2016 года председатель Русского географического общества и министр обороны Сергей Шойгу анонсировал масштабное исследование этого подземного образования.