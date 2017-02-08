Шойгу предложил отправлять туристов в пещеры

Президент Русского географического общества (РГО) и министр обороны России Сергей Шойгу призвал развивать новое туристическое направление — путешествия по пещерам. Об этом в среду, 8 февраля, сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Нужно предлагать туры по красивейшим пещерам России. Это должно стать большим туристическим проектом, не только научным», — сказал он на заседании медиаклуба РГО.

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Министр также добавил, что к 1 февраля в электронную базу данных РГО было внесено 1,8 тысячи пещер. Всего туда планируется добавить информацию о более чем пяти тысячах подземных образований в России и ближнем зарубежье, добавил он.

Представитель московского отделения РГО Алексей Шелепин, в свою очередь, рассказал, что РГО намерено составить атлас российских пещер.

Организация работает над созданием кадастра подземных образований с весны 2016 года. Проект должен быть завершен в мае текущего года.

В 2016 году стало известно о подготовке масштабной экспедиции спелеологов в самую глубокую в России пещеру Кёк-Таш, находящуюся на территории Республики Алтай. Проект стартовал по поручению Шойгу.

