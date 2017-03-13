В Китае запретят оскорблять героев революции

В Китае предлагают запретить нелицеприятные высказывания в адрес «героев и мучеников» коммунистической революции. Об этом сообщает Channel News Asia.

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Такое предложение было вынесено в ходе обсуждения проекта гражданского кодекса, которое проводится в рамках заседания Всекитайского собрания народных представителей. «Посягательство на имя, изображение, репутацию и честь героев и мучеников вредит интересам общества и должно влечь гражданско-правовую ответственность», — гласит одна из предложенных поправок.

Как отмечает издание, деяния героев коммунистической революции играют большую роль для легитимизации роли Коммунистической партии Китая (КПК) в стране. Поэтому историки, которые принижают роль партии в революционной борьбе или неоднозначно оценивают ее героев, именуются «историческими нигилистами».

Председатель КНР Си Цзиньпин ранее приводил в пример Советский Союз как страну, которая потерпела крах, когда начала критиковать революционных вождей.

Обсуждение проекта китайского гражданского кодекса началось в 2015 году. Ожидается, что документ вступит в силу в 2020 году.