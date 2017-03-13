В Италии выставили написанную Гитлером картину

В итальянском городе Сало открылась выставка «Музей безумия», на которой, в частности, представлена картина фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщает The Local.

«Это просто дрянь, картина ничтожного человека (...). Вы видите не величие, а убогость. Это работа не диктатора, а негодяя», — заявил организатор Витторио Сгарби (Vittorio Sgarbi).

Как отмечает издание, выставка, на которой представлено около 200 полотен, фотографий, скульптур и мультимедийных инсталляций, продлится до 16 ноября этого года.

Гитлер дважды пытался поступить в Венскую художественную академию и оба раза терпел неудачу. Несмотря на то что профессиональных художником он так и не стал, некоторые написанные им работы спустя десятилетия после смерти лидера нацистской Германии были проданы за большие деньги.

