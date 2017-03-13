ЮНИСЕФ сообщил о гибели более 650 детей в Сирии в прошлом году

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) опубликовал доклад, согласно которому в 2016 году жертвами сирийского конфликта стали 652 ребенка.

Как говорится в документе, 255 детей были убиты в момент, когда находились в школе или рядом с учебным заведением. Большое число мальчиков и девочек погибли из-за отсутствия доступа к медицинской помощи.

Исследователи также приводят данные, согласно которым в 2016 году более 850 детей были привлечены различными группировками, участвующими в сирийском конфликте, к непосредственному участию в боевых действиях на передовой в качестве тюремщиков, палачей и смертников.

«Глубина их страданий является беспрецедентной. Миллионы детей в Сирии ежедневно подвергаются нападению, их жизнь полностью перевернулась», — заявил директор ЮНИСЕФ по странам Ближнего Востока и Северной Африки Герт Каппелер (Geert Cappelaere).

Ранее, 21 февраля, фонд предупредил о возможной гибели от голода 1,4 миллиона детей в четырех странах: Южном Судане, Нигерии, Сомали и Йемене. Согласно выводам экспертов, в Йемене от недоедания страдают 462 тысячи детей, в Нигерии их число достигает 450 тысяч. Из-за засухи в Сомали на грани голодной смерти оказались 185 тысяч малышей, через несколько месяцев их число может увеличиться до 270 тысяч. Столько же детей голодают в Южном Судане.