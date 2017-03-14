В Совфеде сочли фейком новость об отправке российского спецназа в Египет

Сообщения СМИ об отправке российских военных специалистов и беспилотников на авиабазу в Египте нельзя воспринимать всерьез, так как Минобороны России не подтверждает эту информацию. Такую точку зрения высказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передает РИА Новости во вторник, 15 марта.

«Это фейковая новость, на которую не нужно и обращать внимания», — сказал сенатор.

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Подобные вбросы, по его мнению, не что иное, как элементы информационной войны, которую теперь ведут все против всех.

13 марта агентство Reuters со ссылкой на анонимные американские и египетские военно-дипломатические источники сообщило, что Россия якобы разместила 22 военных специалиста и неназванное число беспилотников на авиабазе в Египте рядом с ливийской границей. Данный шаг, утверждает издание, является «частью попытки поддержать ливийского военного командующего Халифу Хафтара».

Египетские военные официально опровергли эти данные, комментарием российской стороны Reuters не располагает, уточняет РИА Новости.