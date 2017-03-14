В Минобороны опровергли сообщения о российских спецназовцах в Египте

В Египте нет российских подразделений специального назначения, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Таким образом он, как передает ТАСС, прокомментировал информацию Reuters об отправке в Египет российских спецназовцев.

«Подобными вбросами от анонимных источников отдельные западные СМИ будоражат общественность уже не первый год. Особенно часто такие "видения" посещают анонимов на Украине и в Прибалтике», — отметил Конашенков.

13 марта Reuters сообщил, что в последние несколько дней Россия, по всей видимости, разместила силы спецназначения на авиабазе в западной части Египта недалеко от ливийской границы. Агентство ссылалось на источники в США, которые заявили о предполагаемом нахождении в городе Сиди-Баррани российских спецназовцев и беспилотников. В силовых структурах Египта уточнили, что речь идет о подразделении российского спецназа в составе 22 человек.