Оценена разница в продолжительности жизни бездетных и родителей

Шведские ученые показали, что родители живут дольше бездетных. После 60 лет разница в продолжительности жизни между ними в среднем составляет два года. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of Epidemiology & Community Health, кратко о нем сообщает EurekAlert!

Сильнее всего это различие наблюдается у мужчин, для женщин подобные отличия менее значимы. Причины более короткой продолжительности жизни у бездетных мужчин, как полагают ученые, заключаются в том, что мужчины менее образованы, по сравнению с женщинами, и меньше полагаются на самих себя.

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К подобным выводам специалисты пришли, отследив продолжительность жизни граждан Швеции старше 60 лет (704 тысяч мужчин и 725 тысяч женщин). Люди родились между 1911 и 1925 годами, за ними ученые наблюдали до 2014 года.

Авторы исследования отмечают, что фактор бездетности начинает сказываться на продолжительности жизни только в зрелом возрасте. До этого его влияние оказывается незначительным.