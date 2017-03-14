Мэр Риги возмутился судебным решением о штрафе за русский язык в соцсетях

Мэр Риги Нил Ушаков назвал политически мотивированным, некомпетентным и непрофессиональным решение Рижского окружного суда по делу о штрафе, наложенном на него за общение в социальных сетях на русском и английском языках. Соответствующую запись градоначальник опубликовал на своей странице в Facebook во вторник, 14 марта.

«Судьям, принявшим такое решение, — не место в судебной системе», — написал Ушаков.

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Он отметил, что юристы мэрии намерены оспорить решение в Конституционном суде и Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). «Вы себе можете представить, чтобы во Франции оштрафовали мэра Парижа за то, что мэрия города в твиттере пишет не только на французском, но и еще на английском или немецком языках?» — прокомментировал судебное постановление Ушаков.

Рижский мэр подчеркнул, что городские власти продолжат «общение с горожанами в социальных сетях и на латышском, и на русском, и на английском языках».

Ранее в тот же день Рижский окружной суд отклонил апелляционную жалобу мэрии по делу о штрафе в 140 евро, который Центр государственного языка наложил на Ушакова, передает РИА Новости.

В феврале суд Видземского предместья латвийской столицы постановил, что административное взыскание в июле 2016-го было наложено правомерно.

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