Уточнен срок появления сложной многоклеточной жизни

Исследователи из Шведского музея естественной истории обнаружили останки красных водорослей в отложениях, возраст которых составляет 1,6 миллиарда лет. По словам ученых, окаменелости принадлежат самым древним из известных многоклеточных организмов, относящихся к растениям. Открытие указывает на то, что сложные формы жизни появились на Земле раньше, чем считалось. О научной работе сообщает издание Gizmodo.

Окаменелости были найдены в округе Читракут индийского штата Уттар-Праде. Ученым с помощью рентгеновской и сканирующей электронной микроскопии удалось определить, что они принадлежат нитчатым красным водорослям (Rhodophyta) — группе примитивных фотосинтезирующих организмов. Останки на 400 миллионов лет старше предыдущего рекордсмена по возрасту среди ископаемых водорослей — Bangiomorpha.

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Анализ позволил определить наличие в отложениях двух различных водорослей — Rafatazmia и Ramathallus. Толщина их нитей сравнима с диаметром человеческого волоса. Они состояли из цепочек клеток, связанных друг с другом порами. Водоросли обитали в морской воде, формируя на ее поверхности структуры, напоминающие пучки волос.

По мнению исследователей, находка указывает на то, что сложные многоклеточные существа появились по меньшей мере за миллиард лет до Кембрийского взрыва — резкого увеличения скелетной фауны в отложениях, соответствующих началу кембрийского периода мезозойской эры. Хотя во времена, когда жили найденные Rhodophyta, существовали и другие многоклеточные организмы, красные водоросли были самыми сложными среди них.