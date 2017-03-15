Офисы топ-менеджеров Audi AG обыскала полиция

Полиция Германии провела обыски в офисах и домах топ-менеджеров Audi AG. Руководство компании подозревается в причастности к фальсификации результатов тестов дизельных двигателей автомобилей Volkswagen на выбросы вредных веществ в атмосферу, сообщает издание MarketWatch.

Компания Audi AG — «дочка» немецкого автоконцерна Volkswagen — участвовала в разработке двигателей, именно этим объясняется интерес к ней со стороны правоохранителей. 10 марта в федеральном суде Детройта представители Volkswagen заявили о признании вины по трем уголовным обвинениям: заговор с целью обмана властей США, препятствование осуществлению правосудия и сопровождающийся подложными заявлениями импорт товаров.

Нарушения выражались в том, что компания использовала программное обеспечение, позволявшее искажать показатели вредных выбросов дизельных двигателей при тестировании. Эта ложная информация предоставлялась американским регуляторам и потребителям.

Корпорация Volkswagen признала в суде, что уничтожила документы, свидетельствующие о наличии этой мошеннической схемы, а также, что на протяжении нескольких лет импортировала в США автомобили, сопровождаемые подложной документацией и согласилась выплатить штраф в размере 2,8 миллиарда долларов.

Осенью 2015 года Управление по защите окружающей среды США обнародовало исследование токсичности дизельных автомобилей Audi и Volkswagen, сообщив о концентрации углекислого газа в выхлопе, — этот показатель в некоторых случаях в 40 раз превышал допустимые значения. Мошенническим программным обеспечением, искажавшим показатели, были оснащены более 11 миллионов машин.

