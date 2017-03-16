Сбербанк купит сервис записи к врачам

Сбербанк может приобрести онлайн-сервис DocDoc для поиска врачей и записи к ним на прием, пишет «Коммерсантъ» в четверг, 16 марта. Сумма возможной сделки оценивается от одного до полутора миллиарда рублей.

Сбербанк планирует за счет сделки занять долю на рынке онлайн-медицины, объем которого в России уже достиг 40 миллиардов рублей. Переговоры находятся в завершающей стадии. Речь идет о покупке либо контрольного пакета, либо проекта целиком.

DocDoc является стартапом, в который вложили средства несколько венчурных фондов. По данным компании, ежемесячно через сервис записываются к доктору более 30 тысяч раз, всего в базе проекта более 29 тысяч врачей.

Обычной стоимостью для таких проектов является высокой: 5-7 годовых выручек. Это связано с тем, что на рынке стартапов в медицине наблюдается ажиотаж из-за закона от телемедицине, который собираются принять в ближайшее время.

В июле 2016 года стало известно, что «Яндекс» в июле 2016 года вместе с Baring Vostok Private Equity Fund инвестировал 5,5 миллиона долларов в онлайн-сервис по вызову врача на дом Doc+.