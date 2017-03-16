В сети разделили боль уставившейся на свое отражение «экзистенциальной птицы»

Австралийский журналист Ник Уиггинс (Nick Wiggins‏) заметил у одного из зданий птицу, застывшую у зеркального окна и не реагирующую на происходящее вокруг. Пользователи Twitter предположили, что в такие моменты представитель пернатых осознает бренность бытия.

«Мы все через это проходили».

Похоже, птица прилетает к зданию не впервые. Представитель общества по охране дикой природы Австралии даже повесил объявление рядом с любимым местом птицы: «Я австралийская авдотка. Я в порядке. Я просто люблю пялиться на свое отражение в окне».

Некоторым показалось, что у австралийской авдотки экзистенциальный кризис, и они посочувствовали ей. Другие предположили, что птица страдает нарциссизмом. «Нарцисс от мира птиц», — охарактеризовала представителя пернатых коллега автора снимка.

Пользователи попытались разобраться в причинах поведения авдотки. Кое-кто отметил, что уже сталкивался с подобным явлением. «У нас была авдотка, которая торчала у нашего офиса целый месяц. Нам пришлось закрыть все окно, чтобы она ушла», — рассказал один из блогеров.

В Королевском обществе защиты животных от жестокого обращения объяснили поведение птицы обычным любопытством. «Птица ведет в основном ночной образ жизни и как бы увлекается, рассматривая свое отражения в зеркале в днем», — пояснил представитель организации. Он отметил, что так поступают не только авдотки. Подобное поведение характерно, к примеру, для ворон.

