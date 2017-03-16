Рэпера Птаху оштрафовали на 200 тысяч рублей

Пресненский районный суд Москвы признал рэпера Давида Нуриева, известного под псевдонимом Птаха, виновным в разжигании ненависти к движению «Антидилер». Об этом сообщает телеканал «360» в четверг, 16 марта.

Нуриева приговорили к штрафу в 200 тысяч рублей по статье 282 Уголовного кодекса России («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Музыкант полностью признал свою вину.

Уголовное дело на рэпера завели в сентябре 2016 года. Поводом для расследования послужил концерт Птахи в столичном клубе «16 Тонн». Во время выступления рэпер оскорбил участников движения «Антидилер», которые борются с распространителями наркотиков. В московской квартире Нуриева был проведен обыск, однако следователи ничего не изъяли. В отношении музыканта была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Нуриев сотрудничает с такими рэперами, как Гуф, Смоки Мо и Slim. Он также снялся в эпизодических ролях в фильмах «Жара» и «Обитаемый остров». В 2008 году он получил награду MTV Russia Music Awards за лучший хип-хоп-трек в составе группы Centr.