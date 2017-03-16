Змеелов помешал гигантскому питону доесть антилопу в Гроблерсдале

Житель города Гроблерсдал (ЮАР) Джако Котзе (Jaco Kotze) снял на видео огромного иероглифового питона длиной 3,9 метра, который пытался съесть целую антилопу на его участке. На ролик обратил внимание сайт BuzzFeed.

Котзе попросил знакомого змеелова Артура Родена (Arthur Roden) что-то предпринять, чтобы прогнать питона. Когда к змее приблизился Роден, ей пришлось прервать трапезу и выплюнуть антилопу, чтобы скрыться. Однако позже змею все же удалось поймать.

Иероглифовые питоны обитают в саванне, тропических и субтропических лесах. Считается одной из самых крупных в мире змей — ее длина может превышать шесть метров, а вес достигает 100 килограммов. Животное питается грызунами, птицами, рептилиями и иногда даже крупными млекопитающими.