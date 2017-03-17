Остановлен проект создания военно-транспортного самолета Ил-214

Совместный российско-индийский проект MTA по созданию среднего военно-транспортного самолета, носящего в России обозначение Ил-214, остановлен. Такое заявление сделал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, передает ТАСС.

«Не все проекты на практике должны заканчиваться обязательно результатом. Мы не смогли за пять лет реализации этого проекта найти того решения, которое сторонам было бы выгодно в дальнейшем реализовывать», — сказал Мантуров.

По его словам, это решение не означает «разрыва каких-то отношений», а представляет собой фокусировку на других совместных проектах.

В январе 2016 года компания «Ильюшин» заявила о заморозке проекта MTA, отметив, что судьба машины теперь будет целиком зависеть от решения Минобороны России.

Разработка среднего (с грузоподъемностью до 20 тонн) транспортного самолета Ил-214 началась в 2000 году, в 2010 году к проекту присоединилась Индия, заинтересованная в создании многофункционального транспортного самолета для своих ВВС. Предполагалось, что Индия приобретет 45, а Россия — около 100 таких машин. Разработка так и не вышла из стадии проектирования, опытный экземпляр новой машины построен не был.

Плановый объем инвестиций в проект должен был составить 600 миллионов долларов.