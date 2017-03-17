Трамп предложил избавиться от Фонда искусств США

Президент США Дональд Трамп представил новый федеральный бюджет страны, в котором предложил расформировать Национальные фонды искусств и гуманитарных наук. Об этом пишет The New York Times.

Издание отмечает, что это первый случай в истории Соединенных Штатов, когда глава государства призывает избавиться от фондов, существующих с 1965 года. Помимо этого, республиканец предложил перестать финансировать Корпорацию общественного вещания, выделяющую гранты радиостанциям Государственной службы радиовещания (PBS) и Национального общественного радио (NPR).

Новый федеральный бюджет Трампа будет рассмотрен Конгрессом США.

Предложение было раскритиковано деятелями культуры. Ассоциация руководителей музеев искусств выпустила заявление, в котором осудила инициативу президента и призвала Конгресс сохранить национальные фонды.

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В декабре 2016 года сообщалось, что Трамп собирается назначить председателем Национального фонда искусств актера Сильвестра Сталлоне, который ранее положительно высказывался о республиканце и заявлял, что заинтересован в политической карьере. 70-летний артист отказался от предложения Трампа, подчеркнув, что принесет гораздо больше пользы, привлекая внимание граждан к нуждам ветеранов.

Дональд Трамп был избран президентом США на выборах, состоявшихся 8 ноября 2016-го. 20 января республиканец вступил в должность главы государства.

Национальные фонды искусств и гуманитарных наук отвечают за распределение государственных грантов среди общественных и арт-организаций. Общий ежегодный бюджет фондов составляет около 300 миллионов долларов (17,4 миллиарда рублей).