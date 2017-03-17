Культура
 

СМИ рассказали о «разграбленных при Сталине» польских музеях

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Польская газета Rzeczpospolita утверждает, что Россия отказывается вернуть Польше произведения искусства, оказавшиеся в музеях после «разграбления армией Сталина». Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте издания.

По словам авторов материала, самым ценным вывезенным объектом из находящихся в Москве считается полотно «Мадонна с младенцем и попугаем на фоне пейзажа», датируемое XVI веком. Оно якобы было изъято из Городского музея истории и искусства имени Бартошевичей в Лодзи, а теперь выставлено в Пушкинском музее.

«Именно в этом музее собраны шедевры, похищенные во время войны войсками Сталина. В этом уверено наше Министерство культуры, как и наш МИД», — говорится в заметке.

По утверждению газеты, Москва не отвечает на запросы польской стороны, мотивируя это тем, что картины были вывезены с территорий, которые на тот момент принадлежали Германии. «Без решения на самом высоком уровне шансов на то, чтобы вернуть из России что-либо, нет», — приводит Rzeczpospolita слова польского историка.

Как отмечается, якобы принадлежащие Варшаве произведения искусства оцениваются в 20 миллионов долларов.

В феврале сообщалось, что сын группенфюрера СС и губернатора Кракова и Галиции Отто Вехтера вернул в Польшу картины, вывезенные его родителями из Национального музея в 1939 году.

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