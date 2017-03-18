СМИ узнали о планах Косово потратить 51 миллион евро на создание армии

Власти Косово планируют потратить 51 миллион евро на создание собственной армии. Об этом сообщает Deutche Welle со ссылкой на издание Zeri.

Численность вооруженных сил непризнанной республики составит восемь тысяч человек, три тысячи из них будут резервистами. Планируется, что армия будет организована на основе Сил безопасности Косово. В проекте закона, на который ссылается Zeri, указано, что военные будут обязаны защищать суверенитет и территориальную целостность Косово.

Президент республики Хашим Тачи ожидает, что его инициативу поддержит 110 из 120 депутатов парламента, пишет Deutche Welle со ссылкой на агентство dpa.

8 марта сообщалось, что в НАТО выразили обеспокоенность в связи с планами Косово преобразовать Силы безопасности в полноценную армию. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг даже провел на этот счет переговоры с президентом и премьером Косово. «Я дал им понять, что такие односторонние шаги бесполезны, и порекомендовал властям оставаться в тесном контакте с Белградом», — подчеркивал он.

Силы безопасности Косово по большей части занимаются поисковыми и спасательными операциями, борьбой с пожарами, разминированием и обезвреживанием химических веществ. В их распоряжении имеется лишь легкое вооружение.

Республика Косово — частично признанное государство на Балканском полуострове. Основное население — албанцы, однако на севере региона и в нескольких анклавах на юге живут около 120 тысяч сербов. Сербия считает Автономный край Косово и Метохию, как называется регион в конституции страны, частью своей территории.