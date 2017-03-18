Мальчик утонул в колодце на аэродроме во время прыжка его родителей с парашютом

Восьмилетний мальчик утонул в колодце на аэродроме в Подмосковье, пока его родители прыгали с парашютом. Об этом в субботу, 18 марта, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел на территории частного аэродрома в деревне Большое Грызлово. Дети во время слета парашютистов играли с летающей тарелкой. Когда игрушка упала в пожарный колодец, один из мальчиков полез ее доставать, но упал и захлебнулся.

Следственное управление Следственного комитета России по Московской области инициировала проверку по факту произошедшего.