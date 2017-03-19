Фермер из Индии отсудил у железнодорожников 20-вагонный пассажирский поезд

Сампуран Сингх (Sampuran Singh), фермер из индийского штата Пенджаб, по решению суда получил 20-вагонный пассажирский поезд, принадлежавший компании Indian Railways, сообщает NDTV.

Предприятие приобрело у фермера землю для строительства железной дороги, однако не выплатило ему положенных 10 миллионов рупий (около 150 тысяч долларов). Фермер подал иск еще в 2015 году и выиграл дело, однако в компании заявили, что таких денег у них нет. После повторного суда Сингху было присвоено право пользования поездом.

Получив соответствующий документ, фермер и его адвокат отправились на станцию в городе Лудхиана и вручили решение суда машинисту железнодорожного состава. При этом Сингх позволил ему завершить рейс по маршруту, поскольку, по словам фермера, остановка причинила бы неудобства тысячам пассажиров.

Сообщается, что Indian Railways получили разрешение на пользование поездом в течение еще нескольких дней. Если по истечении срока средства на выплату долга не будут найдены, состав может быть выставлен на аукцион.