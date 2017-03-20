СМИ рассказали о поразившем российские банкоматы вирусе

В России появился новый тип вируса, который позволяет злоумышленникам извлекать наличные в обход банковских счетов. Об этом в понедельник, 20 марта, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, получившие специальное письмо ЦБ.

«Цель вируса — не средства клиентов, а деньги в банкомате, который настраивается на выдачу всех самых крупных купюр любому, набравшему определенный код», — отмечает издание.

Материалы по теме Киберпонедельник Что стоит за сорванной атакой на российские банки Вывод сделан Самые необычные способы отмывания и перемещения капиталов

По словам собеседников газеты, в письме сообщалось о так называемом бестелесном или бесфайловом вирусе, который «живет» в оперативной памяти банкомата. В России такую мошенническую схему выявили впервые, хотя в других странах о подобных случаях уже известно. Отмечается, что поражены были устройства крупнейшего производителя банкоматов — NCR, поэтому опасность может представлять банкомат любого банка. Пока простого и эффективного способа борьбы с вирусом не нашли, подчеркивает издание.

17 марта ЦБ сообщил, что получил от Интерпола сведения о массовой краже данных российских банковских карт в Румынии и Болгарии.

По информации аналитического центра Zecurion, в 2017 году число краж денег с банковских карт в России может вырасти по сравнению с предыдущим годом на 30 процентов до 135-140 тысяч случаев.