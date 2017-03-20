В Польше юристу дали срок за шпионаж в пользу России

Окружной суд Варшавы приговорил юриста, имеющего российское и польское гражданство, к четырем годам лишения свободы за шпионаж в пользу России. Об этом во вторник, 20 марта, сообщает Sputnik со ссылкой на агентство PAP.

Мужчина был арестован в октябре 2014 года. Слушания по делу проходили в закрытом режиме.

По словам его родителей, обвинения основаны исключительно на показаниях агента польской разведки. По их мнению, в ходе расследования вина их сына не была доказана.

Прокуратура требовала приговорить его к шести годам тюрьмы, защита настаивала на оправдательном приговоре.

В материале Sputnik называется имя осужденного — Станислав, фамилию запрещает разглашать законодательство Польши.

В мае 2016-го, когда стало известно о предъявлении юристу обвинений, агентство Associated Press со ссылкой на польские СМИ передавало, что он является сыном бывшего вратаря сборной России по футболу, который поселился в Польше со своей семьей в 1991 году.

По версии варшавской прокуратуры, Станислав работал на Главное разведывательное управление (ГРУ) с 2012-го по 2014 год. Отмечалось, что ему грозит до 10 лет тюремного заключения.

По сведениям польской прессы, мужчина работал в юридической фирме, которая имела отношение к строительству первого в Польше терминала сжиженного газа в городе Щецин. Предположительно, он также присутствовал на заседаниях парламентских комиссий по вопросам топливных рынков.