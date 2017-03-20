Дональд Рейфилд прочтет лекцию в Москве

Британский литературовед и историк Дональд Рейфилд выступит в Москве с открытой лекцией «Грузия. Перекресток империй». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие пройдет в Московском доме книги на Новом Арбате в четверг, 23 марта, в 19:00.

Часть лекции будет посвящена книге Рейфилда «Грузия. Перекресток империй. История длиной в три тысячи лет».

«В этой истории Грузия рассматривается, во-первых, политически, то есть как территория с сегодняшними границами (с точки зрения международного права); во-вторых, географически, как закавказские земли, простирающиеся от Черного моря до стечения рек Иори и Куры и от Главного Кавказского хребта до Малого Кавказа, близ устья реки Чороха и верховья реки Куры; наконец, Грузия рассматривается с исторической точки зрения, то есть с границами, которые некогда включали части современной Турции, Азербайджана и Армении», — рассказывает автор о своем труде.

Рейфилд на протяжении почти 40 лет возглавляет в колледже Королевы Марии кафедру, специализирующуюся на русской и грузинской литературе.

В его библиографии — биографии писателя Антона Чехова и натуралиста Николая Пржевальского, книга «Сталин и его подручные», а также перевод на английский язык поэмы «Мертвые души» Николая Гоголя.