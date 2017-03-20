Apple и Google предложили хакерское оружие ЦРУ в обмен на секретные требования

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж связался с Apple, Google, Microsoft и другими американскими технологическими компаниями и пообещал предоставить доступ к эксплойтам ЦРУ в обмен на выполнение неких секретных требований. Об этом сообщает Motherboard.

По данным издания, Ассанж разослал руководству компаний письма, в которых обещал прислать описание хакерского оружия ЦРУ после выполнения ряда обязательств. Они содержались в прикрепленном к посланиям документе. Источники утверждают, что от технологических гигантов, в частности, требуется не закрывать обнаруженные уязвимости в течение 90 дней.

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В начале марта WikiLeaks опубликовала массивный архив документов ЦРУ, озаглавленный «Убежище 7» (Vault 7). В нем утверждается, что сотрудники спецслужб используют программные средства, позволяющие получить доступ к телефонам под управлением операционных систем iOS и Android, компьютерам на Windows и умным телевизорам компании Samsung.

Сами вредоносные программы опубликованы не были. В WikiLeaks пообещали обнародовать их только в случае достижения «общественного консенсуса» по их анализу и обезвреживанию.