Италия предложит Малайзии патрульный самолет на базе ATR-72

Итальянский оборонно-промышленный концерн Leonardo предложит патрульную машину ATR-72MP Королевским военно-воздушным силам Малайзии для целей береговой охраны, передает корреспондент «Ленты.ру» с выставки LIMA-2017. Самолет, оснащенный новейшей тактической системой ATOS, способен находиться в воздухе до 10 часов и передавать информацию в режиме реального времени.

«Благодаря продолжительности патрулирования до 10 часов ATR-72MP подходит для патрулирования малайзийской исключительной экономической зоны, отличаясь при этом исключительно низкой стоимостью летного часа. Кроме того, приобретение ATR-72MP облегчит обучение летного состава и поддержку готовности этих машин, учитывая, что пассажирские самолеты этого типа уже используются в стране», –– сообщил источник в Leonardo изданию Daily News.

Ранее военные варианты ATR-72 уже были поставлены ВВС Италии, а так же морской авиации Турции и Пакистана. ВВС Малайзии в настоящее время используют для патрулирования исключительной экономической зоны военно-транспортные самолеты C-130 и CN-235 а так же патрульные варианты пассажирского самолета для местных авиалиний Beechcraft Super King Air B200T. Необходимость приобретения новых специализированных машин, по мнению специалистов, связана с активизацией пиратов и контрабандистов в Малаккском проливе и море Сулу.