Джордж Клуни поздравил с днем рождения 87-летнюю обитательницу дома престарелых

Американский актер Джордж Клуни посетил дом престарелых Sunrise of Sonning в британской деревне Соннинг, графство Беркшир, чтобы поздравить поклонницу с днем рождения. Об этом сообщает BBC News.

Сотрудники учреждения заранее написали Клуни письмо и рассказали о 87-летней обитательнице, которая была бы счастлива его увидеть. Они попросили актера исполнить ее мечту.

В воскресенье, 19 марта, Клуни заехал в Sunrise of Sonning и позвонил в дверь с письмом в руках. Консьержка дома престарелых рассказала в Facebook, что была шокирована, когда увидела на пороге знаменитость. Актер вручил пожилой поклоннице букет цветов и поздравительную открытку.

Особняк Джорджа Клуни, стоимость которого оценивается в 10 миллионов фунтов стерлингов, соседствует с Sunrise of Sonning. Кроме того, недвижимость в той же деревне есть у британского премьер-министра Терезы Мэй, иллюзиониста Ури Геллера и музыканта Джимми Пейджа.

Джордж Клуни снялся более чем в 40 фильмах, в числе которых «Одиннадцать друзей Оушена», «От заката до рассвета», «Аве, Цезарь!», «Майкл Клейтон», «Сириана», «Потомки» и «Мартовские иды», а также в сериале «Скорая помощь». 55-летний актер — обладатель двух «Оскаров» и трех «Золотых глобусов».

