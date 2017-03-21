Контракт на экспорт российско-индийских ракет Brahmos подпишут в 2017 году

Первый экспортный контракт на сверхзвуковые крылатые ракеты Brahmos российско-индийской разработки предполагается подписать до конца 2017 года. Об этом ТАСС на открывшемся в малайзийском Лангкави авиасалоне LIMA 2017 заявил представитель компании Brahmos Aerospace Александр Максичев.

Максичев отказался уточнить заказчика ракет, а также конкретную модификацию (наземного или морского базирования), отметив лишь, что контракт должен получить одобрение как российского, так и индийского правительств.

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В первой половине 2010-х годов пресса называла несколько претендентов на покупку ракет Brahmos. Среди основных потенциальных заказчиков указывались Малайзия и Вьетнам. При этом Малайзия, как отмечалось, может быть заинтересована в покупке не только корабельного комплекса, но и также перспективного авиационного, проходящего сейчас испытания. Это связано в том числе с тем, что авиационный Brahmos-A оптимизируется под применение с тяжелых истребителей Су-30МКИ, на базе которых создавались Су-30МКА ВВС Малайзии.

Сверхзвуковая крылатая ракета Brahmos разрабатывается в Индии при участии российского НПО машиностроения. В основу ракеты положен «Яхонт» — экспортный вариант российской противокорабельной ракеты П-800 «Оникс».