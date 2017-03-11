Индия увеличила дальность ракеты Brahmos до 400 километров

Организация оборонных исследований и разработок Индии успешно испытала версию российско-индийской ракеты Brahmos с увеличенной дальностью более чем 400 километров. Об этом РИА Новости в субботу, 11 марта, сообщил управляющий директор компании Brahmos Судхир Мишра.

Решение об увеличении параметра было принято во время двустороннего саммита Россия — Индия в Гоа в 2016 году. В настоящее время максимальная дальность полета ракет этого типа составляет 290 километров.

В июне 2016 года директор по маркетингу компании-разработчика BrahMos Aerospace Правин Патхак сообщал, что опытно-конструкторские работы по гиперзвуковой версии российско-индийской ракеты Brahmos начнутся около 2022 года. Ее опытный образец может появиться в 2024-м.

Сверхзвуковая крылатая ракета Brahmos разрабатывается в Индии при участии российского НПО машиностроения. В основу ракеты положен «Яхонт» — экспортный вариант российской противокорабельной ракеты П-800 «Оникс». Для нее предусматривается три типа базирования: наземное, морское и воздушное. Наземный вариант уже принят на вооружение индийской армии, ведутся испытания морской версии ракеты.