Сирийские мятежники начали новое наступление в Дамаске

Отряды вооруженной сирийской оппозиции атаковали подконтрольный правительственным силам квартал на северо-востоке Дамаска во вторник, 21 марта. Об этом сообщает Reuters.

Представитель одной из повстанческих групп заявил, что операция началась в 05.00 утра по местному времени (06.00 мск). Целью нападения был район, который мятежники захватили в воскресенье, 19 марта, но позже были вынуждены оставить.

Материалы по теме Свастика над Дамаском Чего хотят сирийские национал-социалисты

По данным расположенной в Лондоне Сирийской обсерватории по правам человека, перед началом операции повстанцы активировали взрывное устройство, заложенное в автомобиле. Далее боевики продвинулись в квартал Джобар, в 2 километрах к востоку от Старого города.

По информации властей, все повстанцы принадлежат к террористической группировке «Фронт ан-Нусра», который теперь известно под названием «Джабхат Фатх аш-Шам» (запрещена в России).

Гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года. В противостоянии участвуют правительственные войска, оппозиционные силы, исламистские группировки и террористы, в том числе члены запрещенной в РФ организации «Исламское государство».