В Таллине санкции против России назвали катастрофой для сельского хозяйства

Глава финансовой комиссии парламента Эстонии Михаил Стальнухин призвал коллег обратиться к российским властям с предложением возобновить торговлю между странами в полном объеме, так как антироссийские санкции вредят экономике республики. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Санкции в отношении России были катастрофическими, малой катастрофой для нашего сельского хозяйства», — сказал он. Стальнухин высказал мнение, что эстонским властям стоит рассмотреть вопрос об отмене ограничений в экономических отношениях. «Когда сейчас разговоры о прекращении санкций поднимают в Венгрии, Испании, Греции, а некоторые политики делают это и в Германии и Франции, то пора и нам подумать об этом», — отметил депутат.

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В сентябре 2016-го эстонские фермеры выставили у здания парламента в Таллине 10 тысяч бутылок молока. Так аграрии выразили протест против антироссийских санкций.

В июне того же года глава правительства республики Таави Рыйвас признал, что введенные Евросоюзом против РФ ограничительные меры обременительны для эстонской экономики.

Продовольственное эмбарго против стран ЕС, Канады, США и Австралии было введено Москвой в 2014-м в ответ на антироссийские санкции. Соответствующий закон действует до 31 декабря 2017 года.