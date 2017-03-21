Прокуратура Франции открыла расследование в отношении главы МВД страны

Финансовая прокуратура Франции открыла предварительное расследование в отношении министра внутренних дел страны Бруно Ле Ру. Об этом сообщает BFMTV.

Дело открыто для проверки информации, обнародованной в телепрограмме Quotidien («День за днем») о том, что Ле Ру нанимал на работу своих дочерей в качестве помощниц в то время, когда был депутатом Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) в период с 2009 по 2016 год.

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На момент заключения первого трудового договора старшей дочери было 15 лет, младшей в момент подписания первого контракта —16. Как уточняет телеканал, согласно действующему законодательству страны, минимальный возраст выхода на работу составляет 16 лет. Однако эта норма не действует в случае, если подросток находится в прямом подчинении близкого родственника.

Девушки работали парламентскими ассистентами отца, в основном в период школьных каникул, но в некоторых случаях время их занятости в Национальной ассамблее совпадало с периодом занятий в лицее.

Общая сумма выплат из государственной казны составила 55 тысяч евро.

Бруно Ле Ру был назначен главой МВД 6 декабря 2016 года. До этого момента являлся лидером фракции партии социалистов в парламенте.