ЮНЕСКО задумалась о включении Гороховца в список Всемирного наследия

Гороховец (Владимирская область) был включен в предварительный список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В описании города уточняется, что его исторический центр сохранился в подлинном виде. Кроме того, принципы застройки Гороховца не меняются на протяжении веков. Отмечается, что город был предложен для включения в список Комиссией Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.

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На данный момент в предварительный список Всемирного наследия входят 1677 мест и достопримечательностей из 175 стран. Среди российских номинантов на взятие под защиту ЮНЕСКО — исторические центры Иркутска и Енисейска, Красноярские столбы, Астраханский кремль и другие.

В список Всемирного наследия ЮНЕСКО входят 26 российских объектов. 16 из них включены по культурным критериям, 10 — по природным. Последним в 2014 году в перечень вошел архитектурно-исторический комплекс Булгур (Татарстан).

Гороховец был основан Андреем Боголюбским в 1168 году. Город стоит на правом берегу реки Клязьмы на автодороге М-7 «Волга». Интерес для туристов в городе представляют три монастыря, постройки XVII-XVIII веков, Благовещенский собор, воздвигнутый в 1700 году, а также гражданская застройка, расположенная в историческом центре Гороховца.