Индийский суд признал реки Ганг и Ямуна живыми существами

Суд индийского штата Уттаркханд признал реки Ямуна и Ганг живыми существами, наделив их юридическими правами. Об этом сообщает во вторник, 21 марта, The Hindustan Times.

«Это означает, что отныне к рекам Ганг и Ямуна будут относиться как к живым людям, — объяснил один из адвокатов. — Но их интересы будут представлять специально отобранные люди».

Суд уже назначил представителей рек. Ими стали руководитель госпрограммы по очистке русла Ганга, главный секретарь штата Уттаркханд и генпрокурор.

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Кроме того, тем же решением судьи обязали Нью-Дели за восемь недель создать специальные органы, которые займутся вопросом очистки рек.

Ганг — третья по величине река мира, считается в индуизме священной. Ее истоки находятся в штате Уттаркханд, она протекает по территории нескольких штатов и впадает в Бенгальский залив. Воды Ганга используются для орошения и питья. За последние годы они значительно пострадали от загрязнения промышленными отходами.

Ямуна — крупнейший приток Ганга.

15 марта река Уонгануи в Новой Зеландии, третья по величине в стране, стала первым водоемом в мире, получившим те же юридические права, что и человек. Это решение было принято по требованию народа маори, почитающего реку. Таким образом, причиненный ей вред приравнивается к ущербу, нанесенному племени. Уонгануи также получила двух попечителей, от правительства страны и от племени.