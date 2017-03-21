Индийский полицейский устроил уличный мастер-класс по тушению газового баллона

В Нью-Дели сотрудник полиции Сушил Кумар (Sushil Kumar) устроил уличный инструктаж по тушению загоревшегося газового баллона, пишет The Times of India.

Правоохранитель показал, как надо обматывать баллон мокрой тряпкой в случае возгорания. Кумар пояснил, что это перекроет доступ кислорода к пламени и поможет потушить его. Но, как подчеркнул полицейский, сначала необходимо вызвать аварийную службу.

Кумар опубликовал ролик с мастер-классом в своем Facebook-аккаунте и призвал подписчиков поделиться им с максимальным количеством пользователей. За два дня видеозапись собрала 41 тысячу лайков, около 260 тысяч репостов и порядка 1700 комментариев.