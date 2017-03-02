Полиция Брюсселя перехватила подозрительный грузовик с газовыми баллонами

Сотрудники полиции бельгийской столицы Брюсселя перехватили подозрительный грузовик, перевозивший газовые баллоны. Об этом сообщает DH.be в четверг, 2 марта.

По данным сотрудников правоохранительных органов, водитель машины грубо нарушил правила дорожного движения: на большой скорости он несколько раз проехал на красный сигнал светофора. Полицейским удалось остановить автомобиль и задержать шофера.

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На требование патрульных открыть кузов задержанный ответил отказом. Полицейские взломали дверцы грузового отделения и обнаружили в нем газовые баллоны и канистры с бензином.

На место были вызваны саперы и взрывотехники, квартал оцеплен полицейскими. В связи с инцидентом закрыта ближайшая станция метро.

Как уточняет RTBF, задержанный водитель попадал в поле зрения правоохранительных органов из-за связей с радикальными исламистами.

25 января в Брюсселе задержали несколько предполагаемых боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Подозреваемые, по данным спецслужб, могли вернуться из Сирии, где участвовали в боевых действиях на стороне экстремистов.