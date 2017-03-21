Роспотребнадзор объявил войну комарам на Черноморском побережье

Для предотвращения распространения вируса Зика Роспотребнадзор начал борьбу с комарами в районе Черноморского побережья. Об этом РИА Новости рассказала глава службы Анна Попова.

«Завозов вируса Зика в последнее время не регистрировалось, но мы начали мероприятия по борьбе с комарами на территории Черноморского побережья», — сказала Попова, отметив, что мероприятия будут проводить до ноября.

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Ранее в Роспотребнадзоре объяснили, что переносчиками вируса Зика могут быть комары нескольких видов. В России они встречаются только на территории с субтропическим климатом.

С января 2015 года по март 2017 года в России было зарегистрировано 18 завозных случаев лихорадки Зика, сообщается на сайте Роспотребнадзора. В настоящее время заболеваемость наблюдается в 48 странах Американского региона, а также ряде государств Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона.

Вирус Зика вызывает у людей лихорадку, в большинстве случаев не приводящую к летальному исходу. Тем не менее вирус крайне опасен для беременных женщин — он может серьезно нарушить развитие эмбриона.