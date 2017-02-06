Вернувшийся из Мексики россиянин заразился вирусом Зика

В России выявлен новый случай заражения вирусом Зика. Об этом в понедельник, 6 февраля, РИА Новости сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, заболевший мужчина недавно вернулся из Мексики.

В ноябре 2016 года Попова сообщила о 13 случаях завоза лихорадки из карибских стран. В сентябре того же года вирус Зика обнаружили у семейной пары, вернувшейся в Россию после отдыха в Доминикане.

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1 февраля 2016 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала быстрое распространение вируса лихорадки Зика угрозой мирового масштаба, был объявлен режим чрезвычайного положения.

Вирус Зика вызывает у людей лихорадку, в большинстве случаев не приводящую к летальному исходу. Тем не менее, вирус крайне опасен для беременных женщин — он может серьезно нарушить развитие эмбриона. Вирус распространен в Африке, Северной и Южной Америке, Азии и Тихоокеанском регионе.