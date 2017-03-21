Финансы
 

S&P улучшило прогнозы по рейтингам 13 российских компаний

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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) пересмотрело прогноз по долгосрочным рейтингам в иностранной и национальной валютах ряда крупнейших российских компаний, улучшив его со «стабильного» до «позитивного». Об этом во вторник, 21 марта, сообщается на сайте агентства.

Прогнозы по рейтингам улучшились у РЖД (BB+), «Лукойла» (ВВВ-), «Газпрома» (ВВ+/ВВВ-), МТС (ВВ+), «Роснефти» (ВВ+), «Транснефти» (ВВ+/ВВВ-), ФСК ЕЭС (ВВ+), «Россети» (ВВ+), «Мегафона» (ВВ+), МОЭСК (ВВ-), МРСК Центра (ВВ-), «Атомэнергопрома» (ВВ+) и «Газпром нефти» (ВВ+).

17 марта S&P подтвердило суверенный кредитный рейтинг России на уровне BB+, прогноз по нему улучшен до «позитивного». Агентство ожидает, что экономика России вернется к росту и продолжит адаптацию к низким нефтяным ценам. Кроме того, агентство прогнозирует, что государственный долг РФ останется на низком уровне с 2017 по 2020 годы.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что улучшение прогноза S&P — это высокая оценка мер правительства по снижению зависимости страны от внешних факторов. Глава ведомства подчеркнул, что для принятия решения об изменении прогноза по рейтингу России с «негативного» на «позитивный» агентству потребовалось менее 12 месяцев.

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