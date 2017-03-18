Силуанов прокомментировал улучшение прогноза S&P по рейтингу России

Улучшение прогноза международного рейтингового агентства Standard & Poor's по рейтингу России — это высокая оценка мер правительства по снижению зависимости страны от внешних факторов. Об этом, как передает РИА Новости, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

«Мы приветствуем решение рейтингового агентства S&P Global Ratings улучшить прогноз по суверенному кредитному рейтингу России со "стабильного" на "позитивный"», — сказал он.

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По словам главы Минфина, реализация заявленных властями планов по ускорению роста экономики будет содействовать возврату России в число стран с инвестиционным рейтингом.

Силуанов отметил, что для принятия решения об изменении прогноза по рейтингу России с «негативного» на «позитивный» агентству потребовалось менее 12 месяцев.

Министр выразил уверенность, что результаты планируемых правительством дальнейших мер, в том числе бюджетное правило, настройка налоговой системы, разработка плана действий по ускорению роста, будут содействовать возврату России в перечень стран с инвестиционным рейтингом.

В пятницу, 17 марта, S&P подтвердило суверенный кредитный рейтинг России на уровне BB+, прогноз по нему улучшен до «позитивного». Агентство ожидает, что экономика России вернется к росту и продолжит адаптацию к низким нефтяным ценам. Кроме того, агентство прогнозирует, что государственный долг РФ останется на низком уровне с 2017 по 2020 годы.

21 сентября 2016 года старший управляющий S&P по суверенным и международным рейтингам Кристиан Эверс заявил, что агентство вряд ли повысит рейтинг России в течение одного-двух лет.

