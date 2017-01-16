В Госдуме рассказали о подорванном доверии к рейтинговым агентствам из США

Штраф размером почти в миллиард долларов, наложенный Минюстом США на рейтинговое агенство Moody's за искажение информации о ценных бумагах, свидетельствует о подрыве доверия к таким агентствам и является подтверждением правильной политики России по отношению к ним. Об этом в понедельник, 16 января, в беседе с «Лентой.ру» заявил председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

«То, что деятельность рейтинговых агентств подверглась жесткой критике в Соединенных Штатах (а по сути, три ведущих агентства являются американскими), говорит о том, что доверие к ним сильно подорвано», — сказал он.

Депутат проиллюстрировал свой тезис цитатой из фильма «Игра на понижение» (художественный фильм о причинах кризиса, получил «Оскар» в 2015 году).

«Там говорится о роли рейтинговых агентств, причем авторы не побоялись назвать эти агентства, не побоялись возможных судебных исков. В этом фильме руководитель рейтингового агентства говорит: "Если укажем реальные рейтинги, клиенты уйдут в другое агентство и там получат высокие"», — отметил парламентарий.

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Рейтинги, присваиваемые России, тоже вызывают вопросы. «Рейтинги были понижены после событий в Крыму. По всем объективным показателем РФ явно была платежеспособной страной, явно была устойчивой с точки зрения международных резервов, бюджета, исполнения своих обязательств. Поскольку это фактически американские агентства, то они не могут не принимать во внимание позицию администрации при выставлении рейтинга», — указал Аксаков.

Принятие закона о рейтинговой деятельности в России, создание Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), введение реестра рейтинговых агентств ЦБ стали ответными шагами на необъективную оценку кредитоспособности России, добавил он.

14 января стало известно, что Минюст США оштрафовал агентство Moody's на 864 миллионов долларов за искажение информации о долговых обязательствах перед кризисом 2008 года.

Пузырь на американском рынке недвижимости стал причиной мирового финансового кризиса. По оценкам многих специалистов и участников рынка, пузырь раздулся в том числе и из-за ошибок рейтинговых агентств. При этом существует две теории: первая говорит о том, что агентства были введены в заблуждение инвестиционными компаниями и присваивали высокие оценки «мусорным» облигациям, вторая — о сговоре между агентствами и крупными банками с Уолл-стрит. В 2011 году специальная комиссия, созданная для расследования причин кризиса, сообщила, что «большая тройка» — Moody's, S&P, Fitch — могла находится под влиянием своих клиентов.