S&P улучшило прогноз по российскому рейтингу

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) подтвердило суверенный кредитный рейтинг России на уровне BB+, прогноз по нему улучшен до «позитивного». Соответствующая информация содержится в материалах агентства.

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S&P ожидает, что экономика России вернется к росту и продолжит адаптацию к низким нефтяным ценам. Кроме того, агентство прогнозирует, что государственный долг РФ останется на низком уровне с 2017 по 2020 годы.

В сообщении S&P сказано, что ВВП страны в 2017 году увеличится на 1,5 процента, а в 2017-2020 годах — в среднем на 1,7 процента ежегодно.

«Мы также прогнозируем, что в 2020 году ВВП на душу населения увеличится до 11 тысяч долларов по сравнению с 9700 долларами в 2017 году. Тем не менее показатель будет значительно ниже, чем в 2014 году, когда он достиг 15 600 долларов», — считают в агентстве.

21 сентября 2016 года старший управляющий S&P по суверенным и международным рейтингам Кристиан Эверс заявил, что агентство вряд ли повысит рейтинг России в течение 1-2 лет.