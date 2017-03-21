Российский рынок рекламы в 2016 году показал рекордный рост

Российский рекламный рынок в 2016 году заработал рекордные 360 миллиардов рублей без НДС. По сравнению с предыдущим годом, отмечено в материалах исследования Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), этот показатель вырос на 11 процентов.

Лидерами роста стали сегменты интернет-рекламы и рекламы на телевидении. Объем интернет-рекламы увеличился на 21 процент, до 136 миллиардов рублей. Доходы на телеканалах от рекламы выросли на 9 процентов, до 150,8 миллиарда рублей, в том числе на основных каналах — на 10 процентов, до 146,9 миллиарда рублей), а на нишевых — на 52 процента, до 3,9 миллиарда рублей.

Материалы по теме Приручить дракона Особенности цифрового маркетинга в Китае

Сегмент радиорекламы увеличился на 5,5 процента до 15,1 миллиарда рублей. Рекламные бюджеты сегмента out-of-home (сюда вошли наружная, транзитная реклама, indoor и реклама в кинотеатрах) продемонстрировали рост на 5,8 процентов, до 38,3 миллиарда рублей. В частности, рынок наружной рекламы увеличился на 8 процентов, до 31,4 миллиарда рублей, объем рекламы в кинотеатрах — на 11 процентов, до одного миллиарда рублей.

Единственным сегментом, который показал отрицательную динамику рекламных доходов, остались печатные СМИ: объем рекламы там в 2016 году упал на 15,7 процента, до 19,7 миллиарда рублей. Рекламные доходы газет сократились на 16 процентов, до 5,4 миллиарда рублей, рекламных изданий — на 32 процента, до 3,6 миллиарда рублей, а журналов — на 8 процентов, до 10,7 миллиарда рублей.

