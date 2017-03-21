Силовые структуры
 

В Госдуме сообщили о поставке Китаю первых дивизионов С-400

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Первые дивизионы зенитно-ракетных комплексов С-400 уже поставлены в Китай. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев. Официального подтверждения этой информации пока не было.

По словам Гутенева, в С-400 также заинтересованы Индия и Турция.

Китай является стартовым иностранным заказчиком системы С-400, осенью 2014 года он приобрел шесть дивизионов на сумму свыше трех миллиардов долларов.

В октябре 2016 года было заключено рамочное межправительственное соглашение о поставках большой партии оружия из России в Индию. Помимо прочего, соглашение предусматривало закупку зенитных ракетных систем С-400.

В марте 2017-го в ходе встречи в Москве президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили возможность поставок в Турцию систем С-400.

С-400 «Триумф» — многоканальная дальнобойная зенитная ракетная система, оснащенная несколькими типами ракет различной дальности. Разработана в 2000-е годы в НПО «Алмаз» под руководством Александра Леманского, развивает решения, примененные в системе С-300ПМУ-2 «Фаворит». Принята на вооружение в 2007 году.

С-400, по утверждениям производителя, способна поражать все имеющиеся средства воздушного нападения, в том числе самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты и тактические баллистические ракеты с максимальными скоростями до 4,8 километра в секунду.

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