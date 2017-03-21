Samsonite защитил багаж от кражи

Американский производитель чемоданов Samsonite совместно с мобильным оператором Vodafone представил специальное устройство, при помощи которого можно отслеживать местоположение багажа — Track&Go. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 21 марта.

Track&Go основывается на двух принципах: оповещении о близости багажа и геолокации. Благодаря специальным оповещениям о перемещении багажа, владелец сразу же получит сигнал на свой смартфон, когда багаж выйдет за рамки его диапазона.

Фото: пресс-служба Samsonite

Компания Samsonite основана в Денвере, США, в 1910 году, специализируется на производстве сумок, портфелей и другого багажа.

В январе 2017 года компания показала новую коллекцию сумок и портфелей. В нее вошла классическая модель Equinox в черном и коричневом цветах, а также новая линейка West Harbor, где объединяются актуальные тренды и винтаж. Еще одна новинка — Sygnum с отделениями для планшета и ноутбука.