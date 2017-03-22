Импортеры алкоголя в Россию столкнулись с нехваткой акцизных марок

Компании, занимающиеся импортом алкоголя в Россию, не могут ввезти продукцию в страну из-за нехватки акцизных марок. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Как рассказали изданию участники рынка, возникли проблемы с поставкой вин, как тихих, так и игристых, а также крепких спиртных напитков в полулитровых бутылках. Марки перестали выдавать около месяца назад — их нет на складе Центральной акцизной таможни, отмечают импортеры.

По их мнению, дефицит возник из-за того, что Федеральная таможенная служба и Госзнак еще не заключили контракт на печать акцизных марок нового образца, с усиленной защитой. При этом срок прежнего контракта истек, так что марки старого образца не могут быть отпечатаны. Акцизные марки выдаются, но их запас подходит к концу, утверждают участники рынка.

Острый дефицит акцизных марок возник летом прошлого года. 30 августа премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, продлевающее срок действия старых акцизных марок на алкоголь до первого сентября 2017 года.